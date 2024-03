Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin yeni genel başkanı tam bir hayal kırıklığı oldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biliyorsunuz devrik genel başkan Bay Kemal ile pek anlaşamaz, hatta sık sık karşı karşıya gelirdik. Yürüyen merdivene ters binse de yine de Bay Kemal'in kendine has bir tarzı, söylemi, siyaset yapma usulü var. CHP'nin yeni genel başkanı ise her açıdan tam bir hayal kırıklığı oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'ta kent meydanında partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti. Erdoğan, Sivas'ın hep ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Selçukluların emaneti, milli mücadele fişeğinin ateşlendiği şehir, Aşık Veysel'in gönül yuvası Sivas'a ikrarımız var. Bu şehirden aldığımız ilhamla ilan ettiğimiz, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu mutlaka hayata geçireceğiz. Bir daha hiçbir insanımızın Sivaslı Nuri Demirağ'ın yaşadığı engellemelere, ihanetlere, zulümlere maruz kalmasına izin vermeyeceğiz. Sanayisiyle, teknolojisiyle, ticaretiyle, tarımıyla hiçbir alanda insanımızın bırakınız kendi devleti tarafından mağdur edilmesini, dünyanın herhangi bir yerinde mahzun kalmasına seyirci kalmayacağız. Her alanda vatandaşlarımızı yatırımıyla, tasarımıyla, üretimiyle, ihracatıyla destekleyerek ülkemizi kesintisiz büyütüyor ve insanımızın öz güvenini arttırıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'na giden yolun önce kendi insanımıza inanmaktan, güvenmekten, onunla gönül ve el birliği yapmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu ülkenin en büyük sermayesi, insanıdır. Binlerce yıllık tarihimiz boyunca ne zaman bu anlayışı kalbimizde yaşattık ve hayatımıza tatbik ettiysek, cihana hükmettik. Ne zaman aramıza ayrılığı soktuysak ne zaman her birimiz kendi benlik davamıza kapıldıysak, işte o zaman başımıza gelmeyen felaket kalmadı. Cumhuriyetimizin ilk asrında siyasi ve sosyal fay hatları üzerinden yürütülen kavgaların, yaşanan krizlerin, terörün, ülkemize hangi ağır maliyetleri olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi girerken emniyet teşkilatını sordum. 'Bugün alanımızda katılım ne kadar? Şu anda karşımdaki katılımı öğrendim; 75 bin kişi. İşte Sivas bu" dedi.

'CHP VE MUHALEFETİN STANDARDINI YÜKSELTMEYİ BİR TÜRLÜ BAŞARAMADIK'

Son 21 yılda Türkiye'nin birçok sorununu çözdüklerini söyleyen Erdoğan, "Daha önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. Hak ve öz yatırımlara, savunma sanayinden dış politikaya kadar her alanda gerçekten tarihi yazdık. 81 vilayetimizin 922 ilçemizin en ücrasına kadar tüm köylerimizin adeta çehresini değiştirdik. Mesela Sivas'ımızı modern dünyanın en büyük imkanı olan hızlı trenle buluşturduk mu? Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek nice yatırımı, reformu ve yeniliği ülkemize kazandırdık mı? Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standardını yükseltmeyi bir türlü başaramadık. Bu partide zaman içinde sloganlar değişti. Söylemler değişti. Hatta genel başkanlık koltuğunda oturan şahıslar bile değişti. Fakat hiçbir değişim, CHP'nin siyasi tükenmişliğine çare olmadı. Maalesef bu partide öyle yapısal bir arıza var ki her gelen gideni aratıyor. Son gelen değişiminde bu acı gerçekle bir kez daha yüzleştik. Biliyorsunuz devrik genel başkan Bay Kemal ile pek anlaşamaz, hatta sık sık karşı karşıya gelirdik. Yürüyen merdivene ters binse de yine de Bay Kemal'in kendine has bir tarzı, söylemi, siyaset yapma usulü var. CHP'nin yeni genel başkanı ise her açıdan tam bir hayal kırıklığı oldu. Daha önce bağırıp çağırarak kendince oynadığı orta oyunlarını hiç takip etmediğimiz için çapı, kalibresi bu konuda pek bir fikir sahibi değil. Projektörler bu kişinin üzerine çevrilince ortaya çıkan utanç verici görüntü sadece CHP'li vatandaşlarımızı değil; inanın bizi de üzdü. Açık söylemek gerekirse, bu kadarını biz de beklemiyoruz. Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağını, muhtemelen onu oraya getirenler bile tahmin etmiyor. Bu acemi genel başkan ağzını her açtığında ya bir gaf yapıyor ya bir skandala imza atıyor ya da toplumun bir kesimine alenen hakaret ediyor. Siyasi kifayetsizliğini örtmek için de sürekli insanımızı kışkırtıyor, birbirine düşürmeye çalışıyor. Şimdi de çıkmış 'Bedelli askerlik yapanlar, bize oy vermesin, istemiyoruz' demiş. Anlaşılan makamının borçlu olduğu ağababaları kulağını çekmiş olmalı ki daha sonra kendince bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Her gencimizin sahip olduğu bir hakkı kullananları böyle sakil bir şekilde hedef almak patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işaretidir" diye konuştu.

'MİLLETE KARŞI KİBİRLENENLERDEN KÜSTAHLIK TASLAYANLARDAN OLMAYACAĞIZ'

Türkiye'nin 40 yıldır bölücü terörle mücadele ettiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Dünyanın en eli kanlı örgütlerinin hedefinde yer alıyoruz. Şimdiye kadar binlerce vatan evladını terör saldırılarında şehit verdik. Teröre karşı daha etkin tedbirler almak amacıyla terörle mücadelede strateji değişikliğine gittik. Türkiye bir süredir terörle mücadelesinin bu alanda uzman, donanımlı, profesyonel kadrolarla yürütüyor. Dolayısıyla yükümlü askerlerimiz, sadece destek görevleri yapıyor. Bu şekilde azalan asker ihtiyacımızdan kaynaklanan yığılmayı ise bedelli uygulamasıyla eritiyoruz. CHP Genel Başkanı herhalde bunları bilmeyecek kadar cahil olamaz. Eğer öyleyse ayrı bir felaketle, değilse başka bir oyunla karşı karşıyayız. Bize düşen bu ayrıntılara girmeden değerlendirmemizi, söz konusu kişinin ağzından çıkan sözlere göre yapmaktır. Varsın CHP'nin genel başkanı askerlik vazifesini bedelli olarak yerine getirenlerden oy istemesin, varsın CHP Genel Başkanı çeşitli imtihanlarla toplumun başka kesimlerini dışlasın, varsın CHP Genel Başkanı tüm bunları yaparken aynı zamanda bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmekten geri durmasın. Bölücülük ve bozgunculuk peşinde koşanlardan asla olmayacağız. Millete karşı kibirlenenlerden küstahlık taslayanlardan da olmayacağız. Şunu burada açıkça ilan etmek isterim. 85 milyonun tamamının başımızın üzerinde yeri vardır. Hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın, milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz. Özellikle CHP'nin mevcut durumuna bakıp da karamsarlığa kapılan, umudu sönen insanlarımızdan bu seçimlerde çok güçlü destek bekliyoruz. Muvafık veya muhalif fark etmeksizin hiçbir vatandaşımız bu çapsızlığa, bu ufuksuzluğa, bu vizyonsuzluğa mahkum ve mecbur değildir. AK Parti ve Cumhur İttifak olarak Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç haline getirme azmimizle 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla aziz milletimizin hizmetindeyiz. Amacımız, 31 Mart'ta 81 vilayetimizin tamamını 'Türkiye Yüzyılı' belediyeciliğiyle buluşturarak ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açmaktır. Bunun için Sivas'tan rekor bir destek bekliyoruz."

'SON 21 YIL CUMHURİYET DÖNEMİNİN EN PARLAK DÖNEMİDİR'

İktidara geldikleri yıldan bu zamana kadar birçok hizmeti hayata geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Gururla ifade etmek isterim ki ülkemizin son 21 yılı, Cumhuriyet döneminin en parlak dönemidir. Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi büyütürken şehirlerimizin her birinin çehresini değiştirecek yatırımlara imza attık. Bu çerçevede Sivas'a da son 21 yılda günümüz rakam toplamı 197 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 3677 adet derslik inşa ettik. Şehrimize devlet üniversitesi olarak Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni kazandırdık. Gençlik ve sporda 17 bin kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları inşa ettik. Stadyum dahil toplam 56 spor tesisi yaptık. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizi en kısa sürede hizmete vereceğiz. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 619 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 740 konutun yapımına devam ediyoruz. İktidara geldiğimizde Sivas'ta hiç atık su arıtma tesisi yoktu. Bugün 7 adet atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yüzde 87'sine hizmet veriyoruz. Sivas'taki 10 millet bahçesi projemizden 5'ini tamamladık, diğerlerinin yapımına devam ediyoruz. Ulaştırmada, 24 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 836 kilometreye çıkardık. Sivas- Malatya yolunda bulunan 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli ve bağlantı yollarını tamamladık. Numune Hastanesi farklı seviyeli kavşağını ve bağlantı yollarını bu yıl bitiriyoruz. Halen inşası süren çok sayıda yol, köprü, tünel projesini tamamladıkça hizmete vereceğiz" dedi.

'YHT'Yİ GEREKSİZ BULANLARIN HIZLI TRENİ KULLANDIĞINI GÖRÜYORUZ'

Ülke genelindeki demir yollarının modernizasyon çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Sivas, bu çalışmalardan payına düşeni alıyor. Bu kapsamda Samsun-Sivas demir yolu hattının modernizasyonunu tamamladık. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattımızı hizmete alarak 2 şehir arasındaki seyahat süresini yaklaşık 2 saate indirdik" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun 2018 yılında hızlı tren ile ilgili söylediği sözleri hatırlatan Erdoğan, "Daha düne kadar bu yatırımın gereksiz bulanların da hızlı treni kullandığını görüyor, açıkçası bundan da memnuniyet duyuyoruz. Hızlı tren için 'Bu hizmet değildir' diyenler de en azından böylece hizmet neymiş, nasıl yapılırmış öğrenmiş oldu" dedi.

Konuşmanın ardından Erdoğan, Sivas Belediye Başkanı ve 31 Mart'ta yeniden aday gösterilen Hilmi Bilgin ile ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı.