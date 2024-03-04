Sivas'ta "Haydi Anne Spora" şenliği düzenlendi

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve veliler katıldı.

Yarışmacılar arasında 76 öğrenci ve onları heyecanla destekleyen 76 veli yer aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplumda sporun yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla 4 Eylül Spor Vadisi Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, 19 farklı anaokulundan 152 yarışmacı katıldı.

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