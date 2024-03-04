Suşehri'nde anaokulu öğrencilerine yangın ve arama kurtarma eğitimi verildi

Her şeyin başının eğitim olduğunu belirten Kırılmaz, "Çocuklarımızın da bu bilgileri evlerinde aileleriyle paylaşmasının daha güzel olacağını düşünüyoruz." dedi.

İtfaiye amiri Yalçın Kırılmaz, çocukların bilinçlenmesi açısından bu eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

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