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        Sivas'ta kalbi duran oğlak, suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata tutundu

        Sivas'ta doğum sırasında kalbi duran oğlak, suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 13:06 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:08
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        Sivas'ta kalbi duran oğlak, suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata tutundu
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        Sivas'ta doğum sırasında kalbi duran oğlak, suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürüldü.

        Kangal ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Savaş Koçtepe'nin keçisi ikiz doğum yaptığı sırada oksijensiz kalan oğlaklardan birinin kalbi durdu.

        Yavrunun nefes alamadığını fark eden Koçtepe, uzun süre oğlağa suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

        Bir süre sonra nefes almaya başlayan oğlak, annesiyle buluşturuldu.

        Bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Koçtepe, zor bir doğum gerçekleştiğini belirterek, "Müdahale ettik ama uzun süre oksijensiz kalan yavrularımız bayılma, ölme eşiğindeydi. Suni teneffüs ve kalp masajıyla kurtardık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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