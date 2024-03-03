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        BBP Genel Başkanı Destici Sivas'ta konuştu:

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İstisnamız ve kırmızı çizgimiz, terör örgütlerinin siyasi partileriyle iş yapılamaz. Eğer yapılırsa millete, devlete, vatana ve şehitlerimize ihanet olur. 'Kent uzlaşısı' adı altında seçim işbirliği yapıyorlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 19:50 Güncelleme: 03.03.2024 - 20:03
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        BBP Genel Başkanı Destici Sivas'ta konuştu:
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        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İstisnamız ve kırmızı çizgimiz, terör örgütlerinin siyasi partileriyle iş yapılamaz. Eğer yapılırsa millete, devlete, vatana ve şehitlerimize ihanet olur. 'Kent uzlaşısı' adı altında seçim işbirliği yapıyorlar." dedi.

        Destici, Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde proje tanıtım programında yaptığı konuşmada, partisinin Sivas belediye başkan adayı Adem Uzun'a destek istedi.

        BBP'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında 14 yaşından beri yer aldığını aktaran Destici, Sivas'ın BBP için önemli bir il olduğunu söyledi.

        Destici, Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olarak bazı bölgelerde seçime tek başlarına girdiklerini ifade etti.

        - "Kalbinde zerre kadar iman olanın Filistin ve Gazze davası olur"

        Ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlediğini belirtti.

        İsrail'in Gazze’de 30 bin masum insanı öldürdüğünü vurgulayan Destici, "Türkiye’de bir siyasi parti genel başkanı İsrail ile ilgili tek kelime etmiyor. Siyonist katillerle ilgili soykırımcılarla ilgili tek kelime etmiyor ama diyor ki 'Hamas terör örgütüdür.' İsrail'e şirin gözükmeye çalışıyor. Hamas, Filistin'in Gazze bölgesinin siyasi partisi, oranın yönetimini elinde bulunduran parti." şeklinde konuştu.

        - "Başıboş saldırgan köpek bırakmayacağız"

        Yerel seçimlerde kazandıkları tüm il, ilçe ve beldelerde önceliklerinin sahipsiz köpek sorununu çözmek olduğunu aktaran Destici, şunları kaydetti:

        "Türkiye genelinde baktığınız zaman son yıllarda milletin en önemli dertlerinden biri sokak köpekleri oldu. Köpek saldırıları sonucu çocuk, kadın ve yaşlı insanların ölümleri oluyor. Bize yetki verilen her ilde, her ilçe ve beldede seçimi kazandıktan 1 ay sonra sokaklarda başıboş saldırgan köpek bırakmayacağız. Bunları imkan varsa hayvan barınaklarına alacağız, kısırlaştıracağız ama imkan olmadığı yerde de elbette uyutacağız. Önceliğimiz insan olacak." ifadelerini kullandı.

        - "Kayyum uygulaması devam etmelidir"

        Her partinin diğer partililerle görüşebileceğine dikkati çeken Destici, şöyle devam etti:

        "İstisnamız ve kırmızı çizgimiz, terör örgütlerinin siyasi partileriyle iş yapılamaz. Eğer yapılırsa millete, devlete, vatana ve şehitlerimize ihanet olur. 'Kent uzlaşısı' adı altında seçim işbirliği yapıyorlar. DEM Parti, bir önceki adı HDP, ondan önceki adı BDP, ondan önceki adı HADEP, ondan önceki adı DEHAP böyle gidiyor. Bukalemun gibi sürekli isim değiştiriyorlar. İstanbul’da bir ilçeyi onların istediği yani terör örgütünün ve onun siyasi temsilcisinin istediği partinin adayını gösteriyorsunuz. Kazandığı zaman oraya geçecek. İstanbul’da metropolde düşünün, PKK’nın partisinin büyük bir ilçe belediyesi olacak. Elbette devlet gereğini yapacak. Şimdi birileri diyor ya 'kayyum uygulamasına son verilecek.' Niye son verilsin kardeşim. Eğer seçilen belediye başkanı terörle arasına mesafe koymazsa, teröristleri belediyeye doldurursa, belediyenin imkanlarını terör örgütü ve uzantıları için kullanırsa elbette kayyum atanır ve kayyum uygulaması devam etmelidir.

        Yine son günlerde yeni çözüm sürecinden bahsediliyor. Şehit liderimizin Muhsin Başkanımızın terörle mücadeleyle ilgili sözlerinden cevap vermek istiyorum. Şehit liderimizin dediği gibi terörü ve teröristi yok etmek istiyorsanız onun tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele edeceksiniz. Sadece dağda, ovada, sınır içinde, sınır dışında teröristlere karşı askerin, polisin yaptığı mücadele yetmez. Şehirde de biz mücadele edeceğiz, arkasında sermaye olanlarla da mücadele edeceğiz. Mecliste olanlarla da mücadele edeceğiz. Mecliste terör örgütünün partisi ve sözde milletvekillerinin olmasına da müsaade etmeyeceğiz.

        Devlete baş kaldıranın başını koparırsınız. Şimdi Atatürkçü olduğunu, Atatürk’ün partisinin genel başkanı olduğunu söyleyenler şimdi bunlarla işbirliği yapıyorlar. İsyancılarla, devlete baş kaldırmış olanlarla işbirliği yapıyorlar. Atatürk olsaydı, 40 yıldır devlete savaş açmış terör örgütü siyasi partiyle iş yapar mıydı? Onlarla seçim işbirliği, ortaklık yapar mıydı? Atatürk devlete baş kaldırana ne yapmış, sen ne yapıyorsun? Terörle, teröristle arana mesafe koy, işbirliğini bitir."

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