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        Zara'da istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi

        Sivas'ın Zara ilçesinde istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 17:24 Güncelleme: 03.03.2024 - 17:24
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        Zara'da istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi
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        Sivas'ın Zara ilçesinde istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Enes Emircan Buyuran, vakıf öncülüğünde düzenlenen programın ülke için örnek teşkil ettiğini söyledi.

        İçerisinde bulunulan seçim sürecinin kardeşlik ve huzur içerisinde gerçekleştiğini aktaran Buyuran, "Bu ortamın sağlanmasında emeği geçenlerle bu anlamlı buluşmayı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

        Vakıf Başkanı Eyüp Bayrak ise her seçim döneminde Zara ilçesinde istişare ve değerlendirme toplantısı yaptıklarını ifade etti.

        Toplantıya, ilçe protokolü, belediye başkan adayları, siyasi parti temsilcileri ile merkezi İstanbul'da bulunan Zaralılar Yardımlaşma ve Kalkınma Vakfı öncülüğünde 5 federasyon ve 1 derneğin yöneticileri katıldı.

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