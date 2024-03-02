CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu Zara'da
CHP Genel Başkan Yardımcısı, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Zara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Zara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Partisinin ilçe seçim bürosunun açılışına katılan Karasu, buradaki konuşmasında, 31 Mart yerel seçimlerinde yaptıkları çalışmaların meyvesini vereceğini söyledi.
Adaylarına ve örgütlerine güvendiklerini belirten Karasu, "Vatandaşlarımızın tercihi hepimiz için çok önemlidir." dedi.
Daha sonra CHP İlçe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştiren Karasu, esnaf ziyaretlerinden sonra ilçeden ayrıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.