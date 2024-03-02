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        Sivas'ta nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi

        SİVAS'ın Zara ilçesinde, nesli tehlike altında bulunan ve 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 11:30 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:37
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        Sivas'ta nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi
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        SİVAS’ın Zara ilçesinde, nesli tehlike altında bulunan ve 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak görüntülendi.

        Nesli tehlike altında bulunan vaşak Sivas’ın Zara ilçesi Korkut köyü yakınlarına kadar indi. Bölgeden geçen ilçede yaşayan Birkan Bozkurt, dağda gezen vaşağı, cep telefonu ile görüntüledi. Dağlık arazide kayaların arasında gezinen sol arka bacağından yaralı olan vaşak, daha sonra gözden kayboldu. İnsanlardan uzakta ormanlık ve kayalık alanlarda yaşayan vaşakların genelde Karadeniz, İç Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde yayılım gösterdiği biliniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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