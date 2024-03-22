Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Kayseri'de cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 58 yıl hapis cezası

        Kayseri'de cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık, 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:24 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 58 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık, 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ö.Y. (50) ile taraf avukatları katıldı.

        Eşiyle husumetli olduğu için iftiraya uğradığını ileri süren sanık Ö.Y, suçlamaları reddetti.

        Mahkeme heyeti, sanığa, kızları S.Y. (14) ve G.Y'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

        Eşinin şikayeti üzerine geçen yıl temmuz ayında gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ö.Y. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Galeria Sitesi davasında karar çıktı!
        Galeria Sitesi davasında karar çıktı!
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Trump için haciz kapıda mı?
        Trump için haciz kapıda mı?
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Yabancı bankalardan TCMB değerlendirmesi
        Yabancı bankalardan TCMB değerlendirmesi
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Rusya operasyonu ilk kez "savaş" diye tanımladı
        Rusya operasyonu ilk kez "savaş" diye tanımladı
        Mertens planı!
        Mertens planı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup

        Benzer Haberler

        Sivas'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
        Sivas'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
        Akıncılar'da öğrenciler fidan dikti
        Akıncılar'da öğrenciler fidan dikti
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta 109 köy yolu kardan kapandı
        Sivas'ta 109 köy yolu kardan kapandı
        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde eğitime kar engeli
        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde eğitime kar engeli
        Sivas'ta "Aşık Veysel Anma" konseri düzenlendi
        Sivas'ta "Aşık Veysel Anma" konseri düzenlendi