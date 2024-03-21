Sivas'ta "Aşık Veysel Anma" konseri düzenlendi

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 51. yılında Sivas'ta düzenlenen "Aşık Veysel Anma" konseri ile anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki konser öncesi ozanın hayatını anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu.

Daha sonra robot teknolojileri uzmanı Adil Çelik tarafından Aşık Veysel'in fiziksel özelliklerine göre tasarlanan insansı robot, izleyicilere mini bir konser verdi.

Konser Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçıları Pelin Karakuş ve Ertan Çıngı'nın, Aşık Veysel ve Sivas yöresi türküleri ile son buldu.