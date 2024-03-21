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        Sivas ve Niğde'de Nevruz Bayramı kutlandı

        Sivas ve Niğde'de Nevruz Bayramı etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:30 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:30
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        Sivas ve Niğde'de Nevruz Bayramı kutlandı
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        Sivas ve Niğde'de Nevruz Bayramı etkinliklerle kutlandı.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, birlik ve beraberliğin sembolü nevruzun, baharın gelişini müjdelediğini söyledi.

        Nevruzun Türk dünyası açısından dayanışmanın sembolü haline geldiğini vurgulayan Şimşek, "Nevruz, kardeş topluluklarla aramızdaki tarihsel ve kültürel bağların güçlenmesine vesile olmaktadır. İnsanın tabiatla ahenginin ve kardeşliğinin en güzel örneği olan nevruz, paylaşımcı ve birleştirici yönleriyle insanların kaynaşmasını sağlamakta, doğanın yeniden canlanmasıyla da umudu, sevgiyi aşılamaktadır." dedi.

        Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklular da yöresel kıyafetleriyle çeşitli gösteriler yaptı.

        Programda, nevruz ateşi yakılarak üstünden atlandı.

        - Niğde

        Niğde İl Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Vali Cahit Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdür Adnan Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk katıldı.

        Çelik ve beraberindekiler, çekiçle örs üzerinde demir dövdü, yumurta tokuşturdu, öğrencilerin nevruzla ilgili hazırladığı resim sergisini gezdi.

        Vali Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı'nı kutladı.

        Eski Türklerde nevruzun yılın başlangıcı olarak nitelendirildiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

        "Biz de çocukluğumuzda Doğu Anadolu'da karın, kışın çok sert olduğu mevsimlerde baharın gelişini iple çekerdik. Karın kalın örtüsü sizi birçok şeyden mahrum ediyor ama baharla beraber yeniden canlanma oluyor. İster istemez insanlar rahat bir hayat sürüyor. İlkbaharın gelişi birçok kültürde, Orta Asya'da yılın başlangıcı olarak kutlanıyor. Aynı zamanda 21 Mart, gece ile gündüzün eşit olduğu bir tarih."

        Etkinlikte, resim yarışmasında dereye giren öğrencilere ödülleri de verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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