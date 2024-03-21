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        Sivas Valisi Şimşek, Aşık Veysel'in vefatının 51. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 51. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:11 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:11
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        Sivas Valisi Şimşek, Aşık Veysel'in vefatının 51. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 51. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şimşek, mesajında, Anadolu coğrafyasının kültürler mozaiği aşıklar diyarı Sivas'ta yetişen ünlü ozan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun, halk şiirinin ülkede öne çıkan en önemli ismi olduğunu ve Türk halk kültürüne büyük katkılarda bulunduğunu belirtti.

        Aşık Veysel'in henüz 7 yaşında eline aldığı sazıyla Anadolu insanının hissiyatını, öz lisanıyla dile getirdiğini mesajında aktaran Şimşek, "Aşık Veysel asırlardır süregelen aşıklık geleneğimizi, dilimizin en seçkin ifadeleriyle günümüze taşımıştır." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

        Şimşek, mesajını şöyle sürdürdü:

        "Ulusal sınırları aşan insancıl, paylaşımcı ve bütünleştirici nitelikteki şiirlerinde kendisini, çevresini, doğayı herkesin bildiği sözcüklerle, yalın ve akıcı bir şekilde anlatan ünlü halk ozanı Şatıroğlu, sevgiyi, kardeşliği ve ölümü eşsiz bir üslupla betimlemiş, birleştirici yönüyle toplumda büyük etki bırakmıştır. Okuma ve yazma bilmemesine rağmen gerçek bir arif ve gönül adamı olan Aşık Veysel, topluma ışık tutan aydın kimliği ile dikkat çekmiştir. Halen de tüm dünyada Aşık Veysel’in sesi ve sazı yankılanmakta, uzun ince yolundan devşirdiği dizeler, türküler, deyişler gönlümüzü ısıtmaya, yolumuzu ışıtmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle birlik ve beraberliğin sembolü, toprak dostu Büyük Ozan Aşık Veysel Şatıroğlu'nu, 'sadık yarim' dediği kara toprakla buluşmasının 51. yıl dönümünde saygıyla yad ediyor, eserlerinin tüm insanlığın kalbinde sevgi ve barış izleri bırakacağına yürekten inanıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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