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        Şarkışla'da Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 09:04 Güncelleme: 21.03.2024 - 09:04
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        Şarkışla'da Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
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        Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi.

        Şarkışla Nenehatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri ve özel eğitimli öğrenciler, kamu kurumlarını ziyaret etti.

        Ziyarette down sendromlu çocuklar kurum amirlerine rozet taktı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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