Türkiye ile Hollanda'nın dostluğunun 100. yılı

Programa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve eşi Carmen Wijnands ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, oyununun prömiyeri Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Sivas'ta Hollanda ve Türkiye'nin dostluğunun 100. yılı dolayısıyla "Kedi Kız Minus" oyununun prömiyeri gerçekleştirildi.

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