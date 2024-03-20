Sivas'ta çıkan yangında 3 küçükbaş hayvan telef oldu

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangında 3 küçükbaş hayvan ile 10 güvercin telef oldu.

Gürçayır beldesi Çiçekli Mahallesi'nde Dursun Fidan’a ait kullanılmayan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin söndürdüğü yangında evin bir odasındaki 3 keçi yavrusu ile 10 güvercin telef oldu, ev hasar gördü.