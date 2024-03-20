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        Sivas'ta tıra çarpan kamyonda sıkışan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hareket halindeki tıra çarpan kamyonda sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:39 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:39
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        Sivas'ta tıra çarpan kamyonda sıkışan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hareket halindeki tıra çarpan kamyonda sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Sezai G. (59) yönetiminde 34 LA 6544 plakalı kamyon, D-100 kara yolunun Akıncılar ilçesi yakınlarında aynı yöne seyreden Uğur A. (51) yönetimindeki 53 FP 020 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada kamyonda sıkışan Cevdet Ç. (61) yaralandı.

        Akıncılar ve Suşehri belediyelerine ait itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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