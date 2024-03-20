Sivas'ta tıra çarpan kamyonda sıkışan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hareket halindeki tıra çarpan kamyonda sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hareket halindeki tıra çarpan kamyonda sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sezai G. (59) yönetiminde 34 LA 6544 plakalı kamyon, D-100 kara yolunun Akıncılar ilçesi yakınlarında aynı yöne seyreden Uğur A. (51) yönetimindeki 53 FP 020 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonda sıkışan Cevdet Ç. (61) yaralandı.
Akıncılar ve Suşehri belediyelerine ait itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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