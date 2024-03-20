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        Sivas'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Osman Çiçek, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:05 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:05
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        Sivas'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Osman Çiçek, toprağa verildi.

        Geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybeden Çiçek için Kavak köyünde tören düzenlendi.

        İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çiçek'in cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

        Törene, Çiçek'in ailesi ve yakınları, Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ, Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, Yıldızeli Belediye Başkanvekili Mahmut Besler, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ile askeri erkan katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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