Sivas'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Çiçek'in ailesi ve yakınları, Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ, Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, Yıldızeli Belediye Başkanvekili Mahmut Besler, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ile askeri erkan katıldı.

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