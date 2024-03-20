Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra koordinasyon çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

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