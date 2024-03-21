MHP Sivas Milletvekili Özyürek, Ulaş ilçesini ziyaret etti

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçe seçim bürosunda partililerle görüşen Özyürek, daha sonra MHP Belediye Başkan Adayı Turan İlbey ile esnafı ziyaret etti.

Özyürek, mevcut belediye başkanı İlbey'in ilçede örnek çalışmalar yaptığını ifade ederek, bir daha yetki verildiğinde ilçenin kalkınması için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.