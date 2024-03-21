Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı etkili oldu
Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Akşam başlayan kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.
Sivas kent merkezinde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, akşam yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.
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