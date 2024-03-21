Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Sivas kent merkezinde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, akşam yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

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