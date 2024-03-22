Sivas'ta 109 köy yolu kardan kapandı

SİVAS'taetkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 109 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin uyarısı sonrası Sivas'ta dün akşam saatlerinde itibaren kar yağışı, etkili oldu. Kar yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü, park halindeki araçlar karla kaplandı. Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar kalınlığı kent merkezinde 5 santimetreyi bulurken, kent genelinde toplam 109 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlatırken, yoğun kar nedeniyle Akıncılar ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.