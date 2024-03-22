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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

        Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:40 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:40
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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
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        Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Şarkışla Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi, 11 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramada uyuşturucu emdirilmiş 12 bin 260 kağıt ile 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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