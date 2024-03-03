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        Sivas'ta kayak yaparken bacağı kırılan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Sivas'ta kayak yaptığı sırada düşerek bacağı kırılan kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 13:26 Güncelleme: 03.03.2024 - 13:30
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        Sivas'ta kayak yaparken bacağı kırılan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Sivas'ta kayak yaptığı sırada düşerek bacağı kırılan kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak yaparken düşen T.Ö'nün bacağı kırıldı.

        İlk tedavisi merkezde bulunan sağlık kuruluşunda UMKE ekipleri tarafından yapılan T.Ö. için ambulans helikopter istendi.

        Kayak merkezine iniş yapan ambulans helikopter, yaralıyı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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