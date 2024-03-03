Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Karamollaoğlu: İnsanımız adeta nefes alamıyor

        SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İnsanımız adeta nefes alamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 13:59 Güncelleme: 03.03.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamollaoğlu: İnsanımız adeta nefes alamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İnsanımız adeta nefes alamıyor. Her şey korkunç bir şekilde pahalandı” dedi. Sivas'a hızlı trenle gelen Karamollaoğlu, bir gazetecinin 2018 yılında ‘Hızlı tren hizmet değil, göçü hızlandırır' dediğini hatırlatması üzerine "Hızlı tren Sivas'a yeni bir iş imkanı, istihdam imkanı tanımıyor. Onun için ben öyle demiştim. Ben hızlı trenin kendisine değil, önceliğine karşıyım" diye konuştu.

        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin aday tanıtım programına katılmak üzere Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren ile Sivas'a geldi. Karamollaoğlu ilk olarak kentte görev yapan basın mensupları ile bir restoranda bir araya geldi.

        'VAHİM BİR MANZARA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

        Yerel seçimlerin Türkiye'de iktidarı değiştirecek seçimler olmadığını söyleyen Karamollaoğlu, "Hepimiz yakinen şahit oluyoruz ki ülkemizin birçok problemi başta ekonomi olmak üzere giderek büyüyor. Vahim bir manzara ile karşı karşıyayız. İnsanımız adeta nefes alamıyor. Her şey korkunç bir şekilde pahalandı. Öte taraftan da genel milli ekonomimiz de patinaj yapıyor ve geri geri kayıyor. Dış borçlarımız arttı. Karşılanamayacak kadar rakamlara ulaştı. Milli gelirimiz rakamsal olarak düzelmiş gibi gözükse de fiili anlamda alım gücü de düştü. Asgari ücretin açlık sınırının çok altında olması, kabul edilemez bir durumdur. Bu seçimde ümit ediyoruz ki milletimiz bu iktidara bir ders verecek. Bunun neticesinde önümüzdeki 4 yıl eğer iktidar gidişatını değiştirirse ne ala, değiştirmezse seçimi de kaybedecektir. Demokrasi milletin tercihi ile yürüyen bir sistemdir. Allah muhafaza etsin 'Mevla'mı isterim' derse millet Cenabıhak Mevla'sını verir, 'Belamı isterim' derse de belasını verir" dedi.

        'ÖNCELİK YATIRIMA VERİLMELİ'

        Bir gazetecinin 2018 yılında 'Hızlı tren hizmet değil, göçü hızlandırır' dediğini hatırlatması üzerine Karamollaoğlu, "Hızlı tren Sivas'a yeni bir iş imkanı tanımıyor. İstihdam imkanı tanımıyor. Onun için ben öyle demiştim. Hızlı treni getirirseniz Sivas'tan kaçış kolaylaşır. Ben de hızlı trene binip geldim. Böyle bir imkan varken, ben bu imkanı rafa kaldıracak değilim. Ben hızlı trenin kendisine karşı değilim, önceliğine karşıyım. Öncelik Sivas'ta yeni istihdam yaratacak yatırımlara verilmelidir. Ben aptal değilim. Elbette sunulan bütün imkanlardan yararlanırım. Ama benim omuzlarıma bir mesuliyet yüklendiğinde Sivas'a en faydalı yatırımlar neler onların üzerinde durur, bu yatırımlara ağırlık veririm" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FSM Köprüsü'nde makas attı! Ortalık savaş alanına döndü
        FSM Köprüsü'nde makas attı! Ortalık savaş alanına döndü
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        California'da kar fırtınası
        California'da kar fırtınası
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dev derbinin 11'leri!
        Dev derbinin 11'leri!
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        "Doğru ikame bile yetti"
        "Doğru ikame bile yetti"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta kayak yaparken bacağı kırılan kişi ambulans helikopterle hastaneye...
        Sivas'ta kayak yaparken bacağı kırılan kişi ambulans helikopterle hastaneye...
        Kayak yaparken bacağı kırıldı, ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü
        Kayak yaparken bacağı kırıldı, ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu Zara'da
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu Zara'da
        Sivas'ta nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi
        Sivas'ta nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi
        Ulaş'ta deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Ulaş'ta deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Akıncılar'da "Dilimizin Zenginlikleri" sergisi açıldı
        Akıncılar'da "Dilimizin Zenginlikleri" sergisi açıldı