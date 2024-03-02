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        Akıncılar'da "Dilimizin Zenginlikleri" sergisi açıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Akıncılar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından "Dilimizin Zenginlikleri" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 10:07 Güncelleme: 02.03.2024 - 10:13
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        Akıncılar'da "Dilimizin Zenginlikleri" sergisi açıldı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Akıncılar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından "Dilimizin Zenginlikleri" sergisi açıldı.

        İmam Hatip Lisesi'ndeki serginin açılışını Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı yaptı.

        Deyimler ve atasözlerinin yer aldığı serginin açılışına öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri

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