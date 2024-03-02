Akıncılar'da "Dilimizin Zenginlikleri" sergisi açıldı

Deyimler ve atasözlerinin yer aldığı serginin açılışına öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

İmam Hatip Lisesi'ndeki serginin açılışını Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı yaptı.

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