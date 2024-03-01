Seçim öncesi dolandırıcılara karşı 'manipülatif içerik' uyarısı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, 31 Mart yerel seçimlerde sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında seçmenleri yanıltmaya yönelik manipülatif içeriklerle ilgili "Vatandaşlar seçim yaklaştıkça nerede oy kullanacaklarını öğrenmeye çalışıyor. Dolandırıcılar da bu konuda boş durmuyor. Özellikle 'seçmen kaydınız değiştirildi', 'seçmen kaydını öğrenmek için buraya tıkla' gibi dolandırıcılık yöntemleri şimdiden başladı. Bu tip sorgulamalar için YSK'nın çağrı merkezi ve e-Devlet üzerinden bu sorgulamalar yapılıyor. Bu tip içeriklere itibar edilmemelidir" dedi.SCÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, 31 Mart yerel seçimlerde sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında seçmenleri yanıltmaya yönelik manipülatif içeriklere karşı uyarılarda bulundu. Seçmen kaydını sorgulamak isteyen vatandaşların özellikle seçim süreçlerinde dolandırıcıların hedefi haline geldiğini söyleyen ve birçok vatandaşın dolandırıldığını belirten Doç. Dr. Darıcı, "Vatandaşlar seçim yaklaştıkça nerede oy kullanacaklarını öğrenmeye çalışıyorlar. Seçmen kayıtlarında sorgulama işlemleri yapıyorlar. Dolandırıcılar da bu konuda boş durmuyor. Özellikle 'seçmen kaydınız değiştirildi', 'seçmen kaydını öğrenmek için buraya tıkla' gibi çeşitli dolandırıcılık yöntemleri şimdiden başladı. Özellikle bu tarzdaki konulara karşı daha önce İletişim Başkanlığımızın da bir uyarısı söz konu olmuştu. Bu tip sorgulamalar için YSK'nın çağrı merkezi ve e-Devlet üzerinden bu sorgulamalar yapılıyor ve gerçek anlamda öğrenilebiliyor. Fakat dolandırıcılar yine boş durmayarak farklı yöntemlerle seçmen kaydını isteyen vatandaşları dolandırmaya çalışıyorlar. Bu anlamda özellikle sosyal medya üzerinde bu tip içeriklere itibar edilmemelidir. Doğrudan ilgili uygulamaya ilgili internet sitesine gidilerek öğrenilmesi gerekiyor. Herhangi bir bağlantı veya mesaj veya farklı tarzdaki çağrılara itibar etmemeleri elzemdir" dedi. 'SEÇİMDE FARKLI DEZENFORMASYON TEKNİKLERİ KULLANILABİLİYOR'Seçim süreçlerinde özellikle seçmenlerin oy kullanımını etkileyecek yanıltmalara da başvurulduğunu söyleyen Doç. Dr. Darıcı, "Seçim sürecinin öncesinde, seçim süreci sırasında birçok farklı dezenformasyon teknikleri yine kullanılabiliyor. Özellikle farklı bölgelerde farklı ikametlere ilişkin dezenformatik içeriklerin bilgisayar ortamında üretilmiş veya yapay zeka yardımıyla üretilmiş birçok farklı dezenformatik içeriğin özellikle sosyal medyada farklı amaçlarla paylaşılabileceği de söylenebilir. Bu tarzda durumlar çoğu zaman insanlarda korku, endişe ve kaygı yaratmak veya seçimle ilgili olarak oy verme davranışını manipüle etmek için söz konusu olabilir. Daha önceki seçimlerde de birçok benzer şey uygulandı. Ancak bu seçimlerde de yine özellikle seçim günü açısından farklı yapay zeka uygulamalarıyla üretilmiş 'deepfake' içeriklerin dolaşıma sokulabileceği ve buna ilişkin kaygılar da şimdiden uzmanlar tarafından paylaşılıyor" diye konuştu.