Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün İstanbul'a gidecek.
Kasımpaşa ile EMS Yapı Sivasspor yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.
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