Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 13:50 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.

        Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün İstanbul'a gidecek.

        Kasımpaşa ile EMS Yapı Sivasspor yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        Ayşenur'un 4 kurşunla öldürmüştü! İyi hal...
        Ayşenur'un 4 kurşunla öldürmüştü! İyi hal...
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Prens William son anda planını iptal etti
        Prens William son anda planını iptal etti
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Savunma profesörü!
        Savunma profesörü!
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
        Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Ulaş'ta öğrenciler sınıfta turşu kurdu
        Ulaş'ta öğrenciler sınıfta turşu kurdu
        Sivasspor'un hedefi, ligi 50 puanın üzerinde tamamlamak
        Sivasspor'un hedefi, ligi 50 puanın üzerinde tamamlamak
        Erzincan'daki heyelanda toprak altındaki işçinin eşi: Aynı gün konuştuk 'oğ...
        Erzincan'daki heyelanda toprak altındaki işçinin eşi: Aynı gün konuştuk 'oğ...
        Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaraland...
        Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaraland...