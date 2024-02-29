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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 10:25 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:25
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        Ligde geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı.

        Kırmızı-beyazlı ekipte Bartuğ Elmaz, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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