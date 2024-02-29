Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Bartuğ Elmaz, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
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