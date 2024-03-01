Ambulans helikopter yola inip, kazada yaralananları aldı

SİVAS'ın Kangal ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak isterken tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza yerine gönderilen ambulans helikopter ise yola inerek yaralıları aldı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi Yeşilkale köyü mevkiinde yaşandı. T.D. (31) yönetimindeki 42 SR 642 plakalı otomobil, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak isterken kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ü.U.D. (29), Z.D. (50), V.D. (56) ve G.D. (22) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans helikopter sevk edildi. Durumu ağır olan G.D ve Z.D, ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralılar ise ambulansla Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.