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        Kayak yaparken bacağı kırıldı, ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü

        SİVAS'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde, kayak yaparken düşen ve sol bacağı kırılan asker personel T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 10:50 Güncelleme: 03.03.2024 - 10:55
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        Kayak yaparken bacağı kırıldı, ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü
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        SİVAS'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde, kayak yaparken düşen ve sol bacağı kırılan asker personel T.Ö. ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

        Olay, dün saat 14.30 sıralarında Sivas kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi´nde meydana geldi. Kayak yapmak için dağa gelen askeri personel T.Ö. dengesini kaybederek, düştü. UMKE ekipleri sol bacağı kırılan T.Ö'ye ilk müdahaleyi yaptı. T.Ö. daha sonra ambulans helikopterle ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülerek, tedavi altına alındı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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