Kayak yaparken bacağı kırıldı, ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü

SİVAS'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde, kayak yaparken düşen ve sol bacağı kırılan asker personel T.Ö. ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Sivas kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi´nde meydana geldi. Kayak yapmak için dağa gelen askeri personel T.Ö. dengesini kaybederek, düştü. UMKE ekipleri sol bacağı kırılan T.Ö'ye ilk müdahaleyi yaptı. T.Ö. daha sonra ambulans helikopterle ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülerek, tedavi altına alındı.