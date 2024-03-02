Ulaş'ta deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde okullarda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Ulaş Belediyesi itfaiye personeli tarafından Ulaş İlkokulu ve Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nda deprem haftası dolayısıyla tatbikat yapıldı.

İtfaiye eri Mustafa Çağlak, sınıflarda öğrencilere deprem ve yangın esnasında yapılması gerekenler ve yangına karşı alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi.

Okul bahçesinde devam eden tatbikatta itfaiye erleri Mustafa Çağlak ,Bayram Göçebe ve Saadettin Saygın, öğretmen ve öğrencilere yangın söndürme tekniklerini uygulamalı gösterdi.