Karamollaoğlu: İnsanımız adeta nefes alamıyor (2)

ADAYTANITIM TOPLANTISINA KATILDI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu basın mensupları ile kahvaltı programının ardından partisinin il ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. İsrail'in Gazze'de katliam gerçekleştirdiğini kaydeden Karamollaoğlu, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve silahsız insanların bombalandığını söyledi. Hastanelerin bombalandığını ve yaralı insanların hedef alındığını belirten Karamollaoğlu, "Müslümanların dışında Amerikalılar, Avrupalılar geçmişte yaptıkları zulmün bir karşılığı olarak sanki şimdi onların Gazze'deki Müslümanları katletmelerine, hastanelerin bombalanmasına, bebeklerin, hamile kadınların, yaşlıların, herkesin katledilmesine göz yummakla kalmadılar, destek verdiler. Bu kadar alçaklık olmaz, orada yaşayan halk az da olsa gerçekleri görüyor. Batıdaki televizyonlar yaşanan katliamları mümkün olduğu kadar gizlemeye çalışıyor" dedi.

Konuşmasının ardından Karamollaoğlu partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı.