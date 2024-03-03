Sivas'ta garajda çıkan yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, garajdaki iki araç kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına su ve köpükle müdahale etti.

Yenimahalle 30'ncu Sokak’ta bir garajda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta bir binanın bitişiğindeki garajda çıkan yangında, park halinde bulunan iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

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