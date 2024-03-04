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        Akıncılar'da Kur'an okumayı öğrenen çocuklar için tören düzenlendi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklar için "Kur'an-a Geçiş" töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:56 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:06
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        Akıncılar'da Kur'an okumayı öğrenen çocuklar için tören düzenlendi
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklar için "Kur'an-a Geçiş" töreni gerçekleştirildi.

        Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş arası Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim okumaya başlamaları dolayısıyla Akıncılar Merkez Kur'an Kursu'nda düzenlenen törene katıldı.

        Açıkbaş, Kur'an okumayı öğrenen çocukları tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Törende, veliler ile vatandaşlarda yer aldı.

        Galeri
        Galeri

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