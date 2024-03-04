Akıncılar'da Kur'an okumayı öğrenen çocuklar için tören düzenlendi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklar için "Kur'an-a Geçiş" töreni gerçekleştirildi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklar için "Kur'an-a Geçiş" töreni gerçekleştirildi.
Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş arası Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim okumaya başlamaları dolayısıyla Akıncılar Merkez Kur'an Kursu'nda düzenlenen törene katıldı.
Açıkbaş, Kur'an okumayı öğrenen çocukları tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.
Törende, veliler ile vatandaşlarda yer aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.