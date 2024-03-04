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        Doğumda öldüğünü sandığı oğlağa kalp masajı ve suni teneffüs yaptı; uzman uyardı

        SİVAS'ta, besici Savaş Koçtepe'nin keçisi ikiz doğum yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:40
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        Doğumda öldüğünü sandığı oğlağa kalp masajı ve suni teneffüs yaptı; uzman uyardı
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        SİVAS'ta, besici Savaş Koçtepe'nin keçisi ikiz doğum yaptı. Koçtepe, doğumda kalbinin durduğunu sandığı oğlağa, suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Doçent Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya, hayvan doğumlarında hareketsiz doğan yavrunun ölmediğini ve bu tip durumlarla sıklıkla karşılaşıldığını belirterek, yavrunun birkaç dakika içerisinde hareketlenip kendine geleceğini, kalp masajı ile suni teneffüs yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

        Kangal ilçe merkezinde besicilik yapan Savaş Koçtepe'nin keçisi, dün akşam ikiz doğum yaptı. Doğumdan sonra oğlağın hareketsiz halde durduğu görüldü. Bunun üzerine Koçtepe oğlağın nefes almadığını ve kalbinin durduğunu sanarak kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Oğlak bir süre sonra ise kendine geldi. Sağlık durumu iyi olan oğlak daha sonra annesiyle buluşturuldu.

        Besici Savaş Koçtepe, yaşananları anlatarak, "Annenin doğumu zor gerçekleşti. İki yavru olduğu için annenin kanalı tıkanmıştı. Müdahale ettik ama uzun süre oksijensiz kalan yavrularımız bayılma, ölme eşiğindeydi. Suni teneffüs ve kalp masajıyla kurtardık" dedi.

        'ZARAR VERİR'

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Doçent Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya ise, "Doğumlarda bu tip şeylerle çok fazla karşılaşılıyor. Yavrunun hareketsiz veya baygın doğması doğum kanalında uzun süre beklemesinden ya da bazı sıvıları yutması nedeniyle kaynaklanıyor. Bu tip doğumlarda öldü sanılıp suni teneffüs ve kalp masajı yapılması doğru değildir, Hayvana zarar verir. Yavru birkaç dakika içerisinde hareketlenip kendine gelecektir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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