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        Sivas'ta yetim öğrenciler yararına kermes düzenlendi

        Sivas'ta yetim öğrenciler yararına kermes programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:54
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        Sivas'ta yetim öğrenciler yararına kermes düzenlendi
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        Sivas'ta yetim öğrenciler yararına kermes programı gerçekleştirildi.

        Yavuz Selim Ortaokulu ve İlkokulu tarafından "Yetimlerin Yüreğine Dokunalım" sloganıyla düzenlenen kermese 2-B, 3-B ve 6-C sınıfları öncülük etti.

        Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler ve aileler yoğun ilgi gösterdi. Kermeste, veliler ve öğretmenler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

        Okul Müdürü Süleyman Öcalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kermesin yetimlere bayramlık alarak yüzlerini güldürmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Öcalan, "Yavrularımızın yüzlerinde tebessümü görmek bizleri de mutlu ediyor. Onlar hepimize emanet, koruyup, ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Bu insani bir görevdir, ayrıca bu tip etkinlikler öğrenciler arasında birlik beraberliği ve dayanışmayı kuvvetlendiriyor." dedi.

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