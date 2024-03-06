Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 17:21 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kardeşler Mahallesi 12. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark geden mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyasi şantajcılık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyasi şantajcılık
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Pes dedirten dolandırıcılık
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın

        Benzer Haberler

        Sivas'ta tır ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta tır ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivas'ta devlet desteğiyle kurulan mantar üretim tesisi kadınlara istihdam...
        Sivas'ta devlet desteğiyle kurulan mantar üretim tesisi kadınlara istihdam...
        Gürçay Ortaokulu bilek güreşi takımının hedefi Türkiye şampiyonluğu
        Gürçay Ortaokulu bilek güreşi takımının hedefi Türkiye şampiyonluğu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Sivas mitinginde konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Sivas mitinginde konuştu:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin yeni genel başkanı tam bir hayal kırıklığı o...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin yeni genel başkanı tam bir hayal kırıklığı o...