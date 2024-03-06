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        Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 14:55 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:55
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        Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman iki grup halinde oynanan taktik çalışmayla sona erdi.

        Antrenmanı kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti.

        EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor, 9 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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