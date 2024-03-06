Sivas'ta tır ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Sivas'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.S. yönetimindeki 58 BR 466 plakalı tır, Sivas-Kayseri kara yolu Cumhuriyet Üniversitesi kavşağında H.S'nin kullandığı 60 BD 219 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan K.S. ve M.S. yaralandı.
Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.