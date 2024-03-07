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        Sivas'ta otomobilin çarptığı köpeği ezilmekten 112 Acil Servis ekipleri kurtardı

        Sivas'ta görevden dönen 112 Acil Sağlık ekipleri, bir otomobilin çarptığı yaralı köpeği yoldan alarak diğer araçların daha fazla zarar vermesini önledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 20:16 Güncelleme: 07.03.2024 - 20:22
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        Sivas'ta otomobilin çarptığı köpeği ezilmekten 112 Acil Servis ekipleri kurtardı
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        Sivas'ta görevden dönen 112 Acil Sağlık ekipleri, bir otomobilin çarptığı yaralı köpeği yoldan alarak diğer araçların daha fazla zarar vermesini önledi.

        Sivas-Erzincan kara yolunun Sultan Şehir Bulvarı'nda yola aniden çıkan köpeğe otomobil çarptı.

        Bu sırada görevden dönen ve yoldan geçen İmranlı 1 Nolu 112 Acil Sağlık ekipleri, ambulansı yol kenarına park ederek yaralı köpeğe başka araçların çarpmasını engelledi.

        Sağlık ekipleri ezilmekten kurtardıkları yaralı köpeği refüje alarak durumu Sivas Belediyesi ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen hayvan ambulansıyla yaralı köpek tedavisi için belediyeye ait hayvan barınağına götürüldü.

        Ambulans şoförü Sedat Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, önlerinde giden otomobilin çarpması sonucu köpeğin yaralandığını söyledi.

        Aracın durmayarak olay yerinden ayrıldığını belirten Kaya, "Başka kaza oluşmasın diye köpeği kenara aldık." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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