Tartıştığı otoparkçıya tüfek çekti; o anlar kamerada

SİVAS’ta kimliği belirsiz sürücü tartıştığı otoparkçı Burak Kebapçı’ya (31) tüfekle ateş etmeye çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak'ta meydana geldi. Özel bir otoparkta çalışan Burak Kebapçı, bir sürücüyü yanlış park ettiği gerekçesiyle uyardı. Bunun üzerine sürücü sinirlenerek otoparkçı Kebapçı’ya tepki gösterince tartışma çıktı. Sürücü aracına giderek tüfeği alıp, şarjörü taktı. Çevredekilerin müdahalesiyle sürücü bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anını anlatan otoparkçı Burak Kebapçı, “Yanlış park ettiğini söyledim. Sonra bana küfretti. Ben de tepki gösterince tehdit edip gitti. Daha sonra tüfekle gelip bana ateş etmeye çalıştı" dedi.