Şarkışla'da şehit aileleri yararına kermes düzenlendi

Okul Müdürü Özgür Öztürk ise 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Programı çerçevesinde düzenlenen kermesin gelirinin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlanacağını belirtti.

Şarkışla Anadolu Lisesi tarafından okul binasında düzenlenen kermeste öğrenciler velileri tarafından hazırlanan ürünleri satışa sundu.

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