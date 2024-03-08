Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışması yapıldı.
Kırmızı-beyazlı futbolcular, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
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