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        Destici: Kadına yönelik şiddete karşı cezaların artırılmasından yanayız

        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kadına, şiddete sonuna kadar karşıyız ve bunun önlenmesi için de hangi tedbir alınması gerekiyorsa alınmasının yanındayız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:15 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:20
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        Destici: Kadına yönelik şiddete karşı cezaların artırılmasından yanayız
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        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kadına, şiddete sonuna kadar karşıyız ve bunun önlenmesi için de hangi tedbir alınması gerekiyorsa alınmasının yanındayız. Kadına yönelik şiddete karşı cezaların artırılmasından yanayız. Bu konuda yasal düzenlemeler iyileştirildi. Sonu ölümle biten, şiddet, tecavüz ya da taciz olaylarında mutlaka idam cezasının getirilmesinden yanayız" dedi.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla partisinin kadın kolları başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, kadınlarla bir araya geldi. Bir düğün salonunda yapılan etkinliğe Destici’nin yanı sıra BBP Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin, Sivas İl Başkanı Ahmet Polat ve çok sayıda kadın katıldı. Yılda bir kez 8 Mart’ta kadınların problemlerinin konuşulduğunu söyleyen Destici, "Bazı çevreler, 'İslam ile kadın arasında bir problem var' diyor. İslam, kadını öteliyormuş, sanki bizim Türk kültürümüz, ahlakımız, inancımız, kadını ikinci plana atıyormuş gibi bir kanaat oluşturmaya çalışıyorlar. Yine aynı çevreler kadın 'sadece evde oturacakmış' diyor. Biz kadınlarımızı çalışma hayatında da görmek istiyoruz. Ama kadına yakışır bir şekilde, okul hayatında ve eğitim hayatında öncelikli olarak görmek istiyoruz. Eğer kadın eğitimli olmazsa evde çocuğunu nasıl eğiteceksin? Evini nasıl yönetecek? Ailesine nasıl sahip çıkacaktır? Bunun için kadınlarımızın mutlaka ama mutlaka iyi eğitimde olması gerekmektedir. Bunun için de kadınlarımızın rahatça okuyabileceği okullar, eğitim görecekleri kurumlar ve rahatça hayatını devam ettirebileceği çalışma hayatındaki koşullar iyileştirilmelidir" ifadelerini kullandı.

        'İDAM CEZASININ GETİRİLMESİNDEN YANAYIZ'

        Kadına şiddete de değinen Destici, "Türkiye'de, 'kadın' dediğimiz zaman aklımıza gelen en büyük konu maalesef kadına şiddet ve bu şiddet sonucu oluşan ölümler ve bunun yanında katiller. Biz BBP olarak şiddet kimden gelirse ve kime karşı yapılırsa yapılsın, bunun sonuna kadar karşısındayız. Şiddet bir kadına, bir çocuğa, bir kız çocuğuna, bir engelliye yapılıyorsa buna sonuna kadar karşıyız ve bu şiddeti kim gerçekleştiriliyorsa gerçekleştirsin, eli kırılmalı, uygulanmış şiddet, ölümle sonuçlanıyorsa ona da idam cezası getirilmelidir. Biz bu konuda çok samimiyiz. Onun için biz burada kadına şiddete sonuna kadar karşıyız ve bunun önlenmesi için de hangi tedbir alınması gerekiyorsa alınmasından yanayız. Kadına yönelik şiddete karşı cezaların artırılmasından yanayız. Bu konuda yasal düzenlemeler iyileştirildi. Sonu ölümle biten şiddet, tecavüz ya da tacizlerde mutlaka idam cezasının getirilmesinden yanayız" diye konuştu.

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