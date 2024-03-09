Anadolu'nun El Hamra'sında 9 yıllık hasret sona eriyor

SİVAS'ın Divriği ilçesindeki Selçuklu dönemi yapılarından olan ve cami üzerindeki taş işlemesi ve motifleri nedeniyle Anadolu’nun El Hamra’sı olarak nitelendirilen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği caminin yaz aylarında açılması planlanıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Eser, "Bu çok büyük bir projedir. Divriği’nin turizme kazandırılmasında çok faydalı bir durumdur." dedi.

Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde 1229 yılında Süleyman Şah’ın oğlu Ahmet Şah ile eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılan ve mimarisiyle ilgi çeken Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. 1985 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan, mimari üslubu, süsleme ve örtü sistemlerinin denge ve uyumlu tasarımıyla Anadolu'nun El Hamra’sı olarak nitelendirilen camiye yerli ve yabancı turistlerin 9 yıllık hasreti son buluyor. Çevre düzenlemesinin ardından caminin yaz aylarında açılması planlanıyor.

'BU ÇOK BÜYÜK BİR PROJEDİR'

Restorasyon süreciyle ilgili bilgi veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Eser, "Çevrenin istimlak üstünden edilmesi, çevrenin temizlenmesi, yapının etrafının açılmasıyla başlayan bir süreç var. Sonra restorasyon tabii ki başladı. Restorasyon bir bilim kurulunun kontrolüyle danışmanlığında Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Önümüzdeki aylarda da açılması planlanıyor. Bu anlamda da çevre düzenleme projeleri yerinde uygulanıyor. Divriği açısından rahmetli Doğan Kuban'ın burada çok önemli bir emeği vardı. Dokunulmamasını isteyenler olduğu kadar bir yandan da yapının ömrünün uzatılması anlamında restorasyonunun gerektiğini savunanlar da vardı. Nihayetinde böyle bir projeye başlandı ve çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucu yapılan işlerin, uygulamaların tabii ki yapının ömrünü uzatmasını diliyoruz. Yani inşallah bu anlamda faydası olacağını düşünüyoruz ama başka bir boyutu daha var, tabii ki bu şeylerin. Bu çok büyük bir projedir yani gerçekten Sivas'ta son yıllarda çok büyük çalışmalar var ama en büyüklerinden biri de Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ile çevre düzenlemesi projesidir. Tabii ki, Divriği'nin turizme kazandırılması anlamında çok faydalı bir şey, faydalı bir durumdur. Gelen turistlerin yerli ya da yabancı turistlerin böyle düzenlenmiş bir çevreyle karşılaşması olumlu sonuçlar yaratacaktır" dedi.