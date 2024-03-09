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        Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'da basın sözcüsü Gökhan Karagöl, üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 16:24 Güncelleme: 09.03.2024 - 16:44
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        Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'da basın sözcüsü Gökhan Karagöl, üzgün olduklarını söyledi.

        Karagöl, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, bireysel hatalar yüzünden 3 puan kaybettiklerini belirtti.

        Daha iyi oynamaya devam edeceklerini ifade eden Karagöl, "Hiç beklemediğimiz bir 3 puan kaybıydı. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu kaybı telafi edeceğiz." dedi.

        Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan ile ilgili de değerlendirmede bulunan Karagöl, "Maçı standartlarda yönetmedi, kartlarda hep aleyhimize çok ciddi kartlar ve ikili mücadelelerde aleyhimize kararlar verdi. Charisis'in pozisyonunda oyunu disiplin altında tutmak, oyuncuyu sahada çocuğunu azarlar gibi azarlamakla olmaz. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Onun için daha adaletli, daha standartlarda her iki takıma aynı şekilde kartların ve mücadelelerin de faullerin verildiği bir maç olması gerekirdi. Bundan sonra da böyle gerekir." diye konuştu.

        - "Hedefimiz üst sıralar"

        Karagöl, hakemin Alanyaspor'un bütün pozisyonlarda vakit çalmasına müsamaha gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Oyun oynanmaması için aslında elden gelen her şey yapıldı. Biz bu şekilde bir yönetimi kabul etmiyoruz. Standart olsun, adil olsun, biz her zaman bunu savunuyoruz. Puan durumuna bakıldığı zaman aşağıyla yukarının birbirine çok yakın olduğu bir sezon yaşıyoruz. Onun için de her hafta başka bir senaryoyla karşı karşıyayız. Ama bizim yine hedefimiz aynı, inşallah üst sıralar. Önümüzdeki haftalarda daha iyi mücadele edeceğiz. Yeni transferlerimiz de takıma adapte oldu. İnşallah bundan sonraki haftalarda çok daha iyi mücadele etmeyi planlıyoruz."

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