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        Sivas'ta bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 10:40 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:40
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        Sivas'ta bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Küçük Minare Mahallesi Atatürk Bulvarı Meydan Camisi önünde ayakkabı boyacılığı yapan E.K. (37) ve kardeşi A.K. (39) ile E.B. (47) arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada bıçakla yaralanan E.B. ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gözaltına alınan E.K. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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