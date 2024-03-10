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        Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı 80 yaşındaki yaşlı adam ağır yaralandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 80 yaşındaki yaşlı adam, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 23:27 Güncelleme: 10.03.2024 - 23:30
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        Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı 80 yaşındaki yaşlı adam ağır yaralandı
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        Sivas'ın Zara ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 80 yaşındaki yaşlı adam, hastanede tedavi altına alındı.

        M.T. yönetimindeki 58 ZD 623 plakalı hafif ticari araç, İsmetpaşa Caddesi İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan A.K'ye çarptı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan A.K. Zara Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

        Sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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