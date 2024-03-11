İnşaatın 10'uncu katından düşen işçi, ağır yaralandı

Olay, saat 12.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaatın 10'uncu katında çalışan Afganistan uyruklu Cevat Muhammedi, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammedi, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Muhammedi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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