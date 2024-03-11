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        İnşaatın 10'uncu katından düşen işçi, ağır yaralandı

        SİVAS'ta, çalıştığı inşaatın 10'uncu katından asansör boşluğuna düşen Afganistan uyruklu Cevat Muhammedi (34), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:00 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:05
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        İnşaatın 10'uncu katından düşen işçi, ağır yaralandı
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        SİVAS'ta, çalıştığı inşaatın 10'uncu katından asansör boşluğuna düşen Afganistan uyruklu Cevat Muhammedi (34), ağır yaralandı.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaatın 10'uncu katında çalışan Afganistan uyruklu Cevat Muhammedi, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammedi, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Muhammedi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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