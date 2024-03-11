Sivas'ta inşaatın 10. katından düşen işçi ağır yaralandı
Sivas'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Sivas'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir inşaatın 10. katında çalışan Afganistan uyruklu asansör işçisi C.M. (34) dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı C.M'yi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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