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        Sivas'ta inşaatın 10. katından düşen işçi ağır yaralandı

        Sivas'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 13:30 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:46
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        Sivas'ta inşaatın 10. katından düşen işçi ağır yaralandı
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        Sivas'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir inşaatın 10. katında çalışan Afganistan uyruklu asansör işçisi C.M. (34) dengesini kaybederek zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı C.M'yi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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